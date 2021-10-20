Джонсон: я хотел реванша с Молдавским, а мне дали босса. Емельяненко — настоящий монстр

Американский боец Bellator в тяжёлом весе Тимоти Джонсон высказался о предстоящем поединке со знаменитым российским бойцом Фёдором Емельяненко. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве

«После боя против Валентина Молдавского (член команды Фёдора Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») я очень хотел реванша. Я думал об этом, говорил. Но когда мне позвонили и сказали, что я могу стать соперником Фёдора, я сказал: «Постойте, вы это серьёзно? Я хотел реванш, а вы дали мне босса». В общем, это удивительная история, что всё так получилось. Но я готов к ней, я понимаю, что Федор выбрал меня своим соперником. И это здорово.

Фёдор — величайший боец в истории. И то, что я буду с ним драться, — невероятно. Пожалуй, это самый главный момент в моей карьере. И я не мог его упустить



Некоторые говорят, что Фёдор уже на сходе и его лучшие годы позади? Нет, конечно. Посмотрите на Фёдора. Он же настоящий монстр! А вообще люди могут говорить, что хотят. Как я считаю, Фёдор — такой же опасный, как и 20 лет назад. А я как будто парень, который пришёл из студенческой лиги, а мне говорят: «Иди-ка сыграй один на один с Майклом Джорданом». Возраст здесь вообще никакого значения не имеет, ты просто понимаешь, что выйдешь в клетку с легендой», — приводит слова Джонсона ТАСС.

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