Глава HardCore Fighting Championship выступил против запрета фрик-боёв

Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов выступил с заявлением по поводу предложения главы Союза ММА России Радмира Габдуллина запретить «поп-ММА».



«Мы выступаем за спорт и за его развитие, а не за разделение и монополизацию. Кто будет определять, что такое поп-ММА? Логотип Союза ММА на боях рэпера Чипинкоса, пранкера Эфирова, это, видимо, проф-ММА. А противостояние бойца UFC Хадиса Ибрагимова или чемпиона M1 Global Максима Дивнича не соответствует стандартам?



Очевидно, что Союз ММА не в состоянии предложить ни зрителю, ни рекламодателю конкурентный продукт, учитывающий интересы аудитории. Высокие рейтинги боёв YouТube-промоушенов достигаются тем, что они соответствуют современным медиареалиям, а Союз ММА вместо развития индустрии хочет только запрещать.



То, сколько внимания Габдуллин в своём заявлении уделил спонсорству букмекеров YouТube-промоушенов, для профсообщества говорит только об одном – страхе лишиться рекламных денег. Вместо того чтобы развивать спорт, делать его более зрелищным, повышать рекламную ёмкость рынка, он предлагает монополизировать рынок бюджетов и всё.



Мы выступаем за конструктивный диалог между всеми участниками индустрии ММА. И мы, со своей стороны, готовы делиться медийными возможностями и опытом продвижения. Готовы перенимать лучший опыт других организаций. Развиваться спорт будет только так — благодаря конкуренции и партнёрству, а не благодаря запретам и ограничениям. В конце концов, что интересно, а что нет, определяет аудитория, а не союзы или чиновники», — написал Сульянов на своей официальной странице в «Инстаграме».



Полный комментарий доступен в официальном аккаунте Анатолия Сульянова в «Инстаграме».

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