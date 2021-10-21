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Кевин Ли сдал положительный тест на амфетамин и будет отстранён от боёв

Кевин Ли сдал положительный тест на амфетамин и будет отстранён от боёв
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Известный боец UFC Кевин Ли сдал положительный тест на амфетамин аддералл и будет временно отстранён от боёв. Как сообщается, спортсмен сдал положительную допинг-пробу перед поединком с Дэниэлем Родригесом.

«В 2018 мне поставили диагноз „синдром дефицита внимания“. Я не занимался этой проблемой до 2020 года, когда восстанавливался после операции на колене. Тогда врач прописал аддералл для улучшения моего психического здоровья. Я рассказывал об этом представителям USADA, но не заполнил заявку на терапевтическое исключение. Приношу извинения UFC, моему сопернику и всем болельщикам. Я принимал лекарство не для получения спортивного преимущества. Только попытка преодолеть эмоциональное беспокойство», — написал Кевин Ли в «Инстаграме».

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