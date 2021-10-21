Валентин Молдавский рассказал о подготовке Фёдора Емельяненко к бою с Тимоти Джонсоном

Временный чемпион Bellator в тяжёлом весе Валентин Молдавский рассказал о подготовке Фёдора Емельяненко к поединку с Тимоти Джонсоном. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.



«Фёдор в хорошей форме, всё будет хорошо. Я практически всё время стоял в парах с Федей. Он всегда бьёт быстро и жёстко, это у него никуда не девается. Он хорошо сокращает дистанцию и наносит чёткие удары. Один раз он мне попал, и у меня в голове чуть-чуть всё зашаталось. Был лёгкий нокдаун. Но после этого мы продолжили. Я просто немного на дистанции поскакал», — приводит слова Валентина Молдавского «РИА Новости Спорт».



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