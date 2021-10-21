Ильяс Хамзин: не буду кричать, что я друг Петра Яна и меня нужно взять в UFC

23 октября на турнире RCC Intro 17 Ильяс Хамзин проведёт главный бой вечера с бразильцем Мичелом Сильвой. За несколько дней до выхода в клетку Ильяс рассказал, как готовился к бою и с кем был хотел подраться в UFC.



«У меня будет хороший соперник. Я смотрел его бой с Эдуардом Вартаняном вживую, сидели с Денисом Лаврентьевым и Петром Яном. Сидел тогда, говорил ребятам, что парень неплохой, я бы с ним подрался. И тут — бах! — объявляют, что он мой следующий соперник. Парень умелый, любит драться в стойке, но и в партере комфортно себя чувствует. При этом не вижу, в чём он может быть лучше меня во время боя.



Чувствовал в предыдущих боях, что были проблемы с функционалом, нужно было что-то с этим делать. Вот и сделал — база «Барыс» в Казахстане, 2000 метров над уровнем моря. Там поработал три недели с Дамиром Исмагуловым и его тренером.



Поражение от Медведева? Я не ищу оправданий, скажу как есть: я тогда заболел короной, и как только восстановился, заболел снова. Перед самым боем. Не хотел никого подводить, говорить не стал. Внутреннее эго помешало — как это я на бой не выйду? В общем-то, первый раунд вёл, пока свежий был, ничего ему не давал сделать. А потом резко просел.



Не буду кричать, что я друг Петра Яна и поэтому меня нужно подписать в UFC. Петя мне уже в жизни сильно помог. Если бы не он, меня бы в этом виде спорта не было. Сейчас я просто тренируюсь, ушёл с головой в это дело, пашу. Попасть в UFC у меня шансы есть, так что попаду туда. Буду всё для этого делать.



Сейчас я заряжен на бой в субботу. Держу этот заряд, выпущу энергию в клетке. Мне нужно выйти и показать себя», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Напомним, 23 октября в Академии единоборств РМК состоится турнир по профессиональному кикбоксингу и ММА RCC Intro 17. Зрителей ждут 12 захватывающих поединков.