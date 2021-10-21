В Bellator не исключили, что Вадим Немков вакцинируется в Лондоне, чтобы въехать в США

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, как промоушен будет решать вопрос с иностранными бойцами, у которых нет доступа к зарубежным вакцинам. С 8 ноября в США будет запрещён въезд непривитых или привитых не одобренной ВОЗ вакциной. Российская вакцина не входит в список одобренных вакцин.
«Мы говорили об этом вчера. Знаете, политика довольно резко меняет решения, и в Америке это происходит довольно быстро. Мы отталкиваемся от принимаемых решений. Если ситуация с ковидом становится лучше, то мы снимаем какие-то ограничения, если ситуация ухудшается, тогда нам приходится увеличивать число ограничений. Сейчас ситуация такова, что иностранцы не могут въезжать на территорию Штатов с некоторыми типами вакцин. Мы обсуждаем этот вопрос с Джерри и командой Фёдора. Тем более скоро финал Гран-при — Вадим Немков против Кори Андерсона, на кону $ 1 млн. У нас есть несколько путей решения вопроса, чтобы Вадим въехал на территорию США вакцинированным. Например, вакцинироваться в Европе, а именно в Лондоне, прежде чем вылетать в Соединённые Штаты», — передаёт слова Скотта Кокера корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.
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