В Bellator рассказали, почему следующим соперником Фёдора Емельяненко стал Тимоти Джонсон

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о том, как происходил выбор соперника для следующего поединка российского бойца ММА Фёдора Емельяненко, который на турнире Bellator 269 в Москве встретится с американцем Тимоти Джонсоном.



«Знаете, это очень интересная история. Когда мы подбирали соперника Фёдору, у нас был список из 20 имён, которые хотели бы сразиться с Фёдором. Все хотят сойтись с Фёдором. Понять их можно, ведь бой с одной из главных звёзд ММА последних 15-20 лет поднимает цену бойцу. В конечном итоге этот список сократился до 3-4 кандидатов. Фёдор хотел драться с кем-то из сеяных бойцов (из топ-10 рейтинга тяжёлого веса).



Когда Молдавский дрался с Тимом (Джонсоном), Фёдор подошёл ко мне и сказал: «Если Молдавский проигрывает и Джонсон становится временным чемпионом, я хочу сразиться с Тимом».



Это показывает уровень оппозиции, с которым Фёдор хочет соперничать. Он мог выбрать гораздо более проходного и простого соперника не из топ-10, но он хочет драться на высоком уровне. Вот почему выбор пал на Тима», — передаёт слова Скотта Кокера корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.



Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.



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