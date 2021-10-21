Керрит Браун: IMMAF рассматривает проведение чемпионата мира-2023 по ММА в Челябинске

В 2023 году Россия впервые в истории ММА может стать хозяйкой чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам ММА, о чём сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Обсуждение проведения в Челябинске флагманского события Международной федерации ММА (IMMAF) прошло в Москве на встрече президента IMMAF Керрита Брауна, губернатора Челябинской области Алексея Текслера и руководства Союза ММА России.



«Мы сейчас рассматриваем возможность проведения в 2023 году чемпионата мира в Челябинске, заинтересованы развивать ММА в вашей стране. В этой связи важно, чтобы чемпионат мира имел государственную поддержку на самом высоком уровне и стал наследием, которым будет пользоваться будущее поколение. Для нас ценны выстроенные отношения с президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным. Совместный опыт проведённого в сжатые сроки чемпионата Европы-2021 в Казани показал, что вместе мы достигнем наивысших показателей.



Национальные команды остались под впечатлением от высокого уровня, на котором прошло состязание. Развитие ММА стартовало со звёздной вершины, мы хотим перевернуть эту пирамиду, основываясь на продвижении национальных федераций, сконцентрированных на массовом спорте. Сейчас ММА развивают 120 национальных федераций и только 50 процентов из них признаны национальными олимпийскими комитетами, а значит, имеют государственную поддержку. Мы также понимаем, что не все смогут приехать на чемпионат мира. К этому надо стремиться», — цитирует Брауна пресс-служба Союза ММА России.

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