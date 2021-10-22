«Соглашайся или уходи». Джуниор дос Сантос рассказал об угрозах увольнения со стороны UFC

Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос, покинувший UFC, рассказал об угрозах увольнения, который получал в свой адрес со стороны промоушена.



«Не я первый, не я последний. Предыдущие два боя, в которых я участвовал, проходили на таких условиях: «Соглашайся или уходи». Я всегда старался быть хорошим парнем и относиться к другим с уважением. Но они, похоже, воспринимали это как слабость. Но всё это уже в прошлом, а сейчас нужно просто двигаться дальше», — приводит слова дос Сантоса MMA Mania со ссылкой на подкаст Trocação Franca.



В последнем поединке в UFC Джуниор дос Сантос проиграл французу Сирилю Гану. Всего на его счету 30 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. В UFC бразилец проиграл свои четыре последних боя.

Новость по теме Фёдор Емельяненко объяснил, почему решил драться с Джонсоном, а не с дос Сантосом