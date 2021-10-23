Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб сообщил об отмене боя Рабаданова на Bellator 269 в Москве из-за коронавируса

Хабиб сообщил об отмене боя Рабаданова на Bellator 269 в Москве из-за коронавируса
Комментарии

Бой 28-летнего российского бойца смешанных единоборств Гаджи Рабаданова, выступающего в лёгкой весовой категории, на турнире Bellator 269 в Москве (Россия) отменён из-за выявленного коронавируса у его соперника – 28-летнего соотечественника Александра Белых. Об этом сообщил Хабиб Нурмагомедов в своём «Инстаграме».

«У соперника Рабаданова нашли ковид, бой отменяется. Желаем здоровья ему и всего наилучшего», — гласит пост Хабиба в «инстаграм»-сторис.

Напомним, ранее в основном карде турнира Bellator 269 значился поединок ещё одного россиянина — ученика Александра Шлеменко Андрея Корешкова. Спартанец провёл полноценную подготовку, но его соперник Рустам Хабилов снялся с ивента по состоянию здоровья. Найти быструю замену матчмейкеры не сумели.

Фёдор — Джонсон. Пресс-конференция Нурмагомедова, Минакова и Емельяненко. LIVE! Фёдор — Джонсон. Пресс-конференция Нурмагомедова, Минакова и Емельяненко. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021