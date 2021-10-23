Харитонов назвал Джонсона однозначным фаворитом поединка с Ф. Емельяненко, объяснив почему
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41-летний российский боец Сергей Харитонов поделился мыслями по поводу поединка Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.
«Фаворит — однозначно Джонсон. Он моложе, а в этом противостоянии возраст играет ключевую роль. Последний ли это бой Емельяненко, может, да, может, нет, надо спрашивать у самого Фёдора после боя», — приводит слова Харитонова «РБК-Спорт».
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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