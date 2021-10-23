Промовидео боя Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Представлено промовидео к главному поединку турнира Bellator 269, в ходе которого встретятся знаменитый российский боец Фёдор Емельяненко и представитель США Тимоти Джонсон. Бойцы сразятся уже сегодня, 23 октября. Спортивное шоу пройдёт в Москве.

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Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени. Старт основного карда запланирован на 22:00. Онлайн-трансляция боя Емельяненко и Джонсона стартует приблизительно в 23:30 мск. Отметим, что начало турнира может быть сдвинуто на более поздний срок, если бои предварительного карда станут отменяться.



Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.