Гаджиев: если Фёдор Емельяненко сегодня выиграет, это будет последний бой в его карьере

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.
«Во-первых, когда россияне дерутся с американцами, я всегда болею за россиян. Во-вторых, когда бьется Федор, я всегда болею за него. Когда он впервые проиграл, я неделю ходил без настроения. Поэтому и сегодня я не просто на его стороне, а искренне болею за него. Думаю, Федор выиграет этот бой досрочно.
Это особенный день. Если Емельяненко сегодня выиграет, это будет последний бой в его карьере. Лучший момент для завершения сложно представить. Россия. Москва. Главный бой вечера. Все условия для того, чтобы закончить.
Федор уже слишком близок к тому моменту, когда боец перестает получать эмоции от поединков. Он уже давно думает не только о боях. Однако должно быть какое-то красивое завершение. Думаю, в последнее время Емельяненко терпел и заставлял себя работать. А сейчас великая история заканчивается», — приводит слова Гаджиева Sport24.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
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