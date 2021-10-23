Усман Нурмагомедов: несправедливо привозить мне на родину такого соперника

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой на турнире Bellator 269 в Москве. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.
«Несправедливо привозить мне на родину такого соперника. Bellator, дайте мне кого-нибудь из топ-10 в следующий раз. Хабиб? Для меня Хабиб – это всё. Это человек, который учит меня, как вести себя, как находиться в обществе людей. Я не знаю, какой была бы моя бойцовская карьера без старшего брата. Это потрясающее чувство, драться у себя на родине. Смотрите, какую публику мы собрали. Здесь мой отец, мои дяди. Они сильно поддерживают меня», — сказал Усман Нурмагомедов после завершения поединка.
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Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
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