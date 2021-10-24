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Фёдор Емельяненко ушёл от ответа на вопрос о статусе величайшего в истории

Фёдор Емельяненко ушёл от ответа на вопрос о статусе величайшего в истории
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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ушёл от ответа на вопрос о статусе величайшего в истории.

«Фёдор, очень много фанатов MMA по всему миру считают вас лучшим бойцом всех времён и народов. Сегодня вы продемонстрировали почему. Согласны ли вы с этим мнением?», — спросил интевьюер после боя россиянина с Тимоти Джонсоном.

Емельяненко ушёл от ответа и просто обратился к публике.

Напомним, поединок с Джонсоном завершился победой Емельяненко уже в первом раунде.

Эта победа стала для Фёдора 40-й в профессиональной карьере. Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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