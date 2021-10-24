Шлеменко — о победе Фёдора: доказал своё величие. Быть в такой форме в 45 — легендарно

Известный боец ММА Александр Шлеменко подвёл итоги поединка Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках Bellator 269. Напомним, россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.



«Ожидал, что так быстро все закончится. Федя победил за счёт скорости и манёвренности. Соперник был тяжелее Емельяненко.



Фёдор в очередной раз доказал своё величие. Быть в такой форме в 45 лет — дай бог каждому. Это легендарно. Я бы на его месте не заканчивал. Можно сделать ему реванш с Бейдером. Получить пояс — тогда будет все вообще классно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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