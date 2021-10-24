Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры после победы над Тимоти Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры.

«По контракту ещё один бой. Но я хочу домой, меня очень ждут, я соскучился. Будем с семьёй решать этот вопрос о продолжении карьеры. Когда пандемия стала такой тяжёлой ситуацией, мы говорили со Скотом, решали вопрос с боем. Сначала ребята бились без зрителей, меня просили ждать. Мысли были разные в этот момент, но я верил, что этот бой всё-таки состоится», — сказал Емельяненко после поединка с Тимоти Джонсоном.

Напомним, поединок с Джонсоном завершился победой Емельяненко уже в первом раунде. Эта победа стала для Фёдора 40-й в профессиональной карьере. Россиянин не появлялся в октагоне с декабря 2019 года.

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