Президент Bellator: Фёдор уже достиг всего в ММА, но, кажется, он хочет продолжать

Президент Bellator Скотт Кокер считает, что бой российского бойца смешанных единоборств 45-летнего Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном не станет последним в его карьере.



«Говорил ли с Федором после боя? Честно говоря, нет. Продолжит ли он карьеру? Это его решение. Мне кажется, он хочет продолжать. Но если он решит уйти, это потрясающее завершение карьеры.



Хочу сказать одну вещь: когда вы говорите о Федоре Емельяненко, это человек, который уже достиг всего в ММА. Каждый раз, когда он заходит в клетку, он уже делает настоящее событие», — сказал Кокер на пресс-конференции по итогам турнира Bellator 269.

Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.