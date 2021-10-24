Глава M-1 Global: схватка с Джонсоном напомнила бой Фёдора и Орловского, чётко рубанул

Глава лиги M-1 Global, известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн прокомментировал победу известного российского бойца Фёдора Емельяненко, которую он одержал на турнире Bellator 269 в бою с американцем Тимоти Джонсоном.
«Просто шикарный бой от Фёдора! Очень напомнило мне бой с Орловским, который тогда пошёл навстречу Емельяненко, и тот его рубанул чётко, тут было так же. Высказывание Кормье? Фёдор уже всем всё доказал, он сейчас уже в возрасте. Я бы не стал брать в расчёт такие высказывания» — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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