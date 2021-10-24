Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава M-1 Global: схватка с Джонсоном напомнила бой Фёдора и Орловского, чётко рубанул

Глава M-1 Global: схватка с Джонсоном напомнила бой Фёдора и Орловского, чётко рубанул
Комментарии

Глава лиги M-1 Global, известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн прокомментировал победу известного российского бойца Фёдора Емельяненко, которую он одержал на турнире Bellator 269 в бою с американцем Тимоти Джонсоном.

«Просто шикарный бой от Фёдора! Очень напомнило мне бой с Орловским, который тогда пошёл навстречу Емельяненко, и тот его рубанул чётко, тут было так же. Высказывание Кормье? Фёдор уже всем всё доказал, он сейчас уже в возрасте. Я бы не стал брать в расчёт такие высказывания» — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Фёдор Емельяненко может уйти чемпионом. Реванш с Бейдером вполне реален Фёдор Емельяненко может уйти чемпионом. Реванш с Бейдером вполне реален
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021