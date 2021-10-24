Фёдор Емельяненко разместил первый пост после победы над Тимоти Джонсоном на Bellator 269
Поделиться
Прославленный российский боец Фёдор Емельяненко в своём «инстаграме» разместил первый пост после победы, одержанной в поединке с американцем Тимоти Джонсоном на Bellator 269.
«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и нашу команду! Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Никита Михайлов показали красивые и уверенные бои! Российские самбисты в очередной раз показали своё мастерство. Очень рад за ребят и Fedor Team! Слава богу за всё!» — написал Емельяненко.
Фото можно посмотреть на странице Фёдора Емельяненко в «Инстаграме».
Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».
Комментарии
- 24 октября 2021
-
16:20
-
15:47
-
15:35
-
14:55
-
14:38
-
14:31
-
14:20
-
14:06
-
13:34
-
13:07
-
12:44
-
12:17
-
12:02
-
11:32
-
11:11
-
10:31
-
10:21
-
10:02
-
09:43
-
09:20
-
09:00
-
07:37
-
04:58
-
03:06
-
02:16
-
01:58
-
01:57
-
01:50
-
01:50
-
01:32
-
01:20
-
01:08
-
00:57
-
00:56
-
00:53
Партнерский контент