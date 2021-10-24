Фёдор Емельяненко разместил первый пост после победы над Тимоти Джонсоном на Bellator 269

Прославленный российский боец Фёдор Емельяненко в своём «инстаграме» разместил первый пост после победы, одержанной в поединке с американцем Тимоти Джонсоном на Bellator 269.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и нашу команду! Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Никита Михайлов показали красивые и уверенные бои! Российские самбисты в очередной раз показали своё мастерство. Очень рад за ребят и Fedor Team! Слава богу за всё!» — написал Емельяненко.

Фото можно посмотреть на странице Фёдора Емельяненко в «Инстаграме».

Смотри трансляцию Bellator 269 в записи, а также все другие поединки калифорнийского промоушена эксклюзивно в Okko.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».