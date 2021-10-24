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«Тайсон замедляется, становится менее техничным». Диллиан Уайт — о боксёрском уровне Фьюри

«Тайсон замедляется, становится менее техничным». Диллиан Уайт — о боксёрском уровне Фьюри
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Известный боксёр Диллиан Уайт поделился мнением о боксёрской технике своего возможного соперника Тайсона Фьюри. Напомним, в последнем поединке Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде, защитив чемпионский пояс.

«Да, конечно, теперь я буду настроен на чемпионский бой с Фьюри. Я ждал шанса подраться за пояс уже много-много лет. Я никого не боюсь.

Мне кажется, третий бой сильно утомил как Фьюри, так и Уайлдера. Как я думаю, Фьюри становится менее техничным боксёром. Полагаю, сейчас он больше пытается играть роль панчера и нокаутировать соперников. Это происходит потому, что он естественным образом замедляется. Как итог — Тайсон получает намного больше урона, чем раньше», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
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