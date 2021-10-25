Российский боец ММА нокаутировал соперника за пять секунд. Видео

Российский боец ММА Умахан Ибрагимов победил Бена Додстера на турнире British Fighting Championship. На победу Ибрагимов потратил всего пять секунд, что является рекордом промоушена.



Додстер нанёс россиянину лоу-кик сразу после приветственного удара перчатками. В ответ Ибрагимов ударил хай-киком, который угодил точно в голову британского спортсмена. Тот оказался в стоячем нокауте, неестественно выпрямив руки, после чего рухнул на канвас.

Посмотреть видео боя можно в «твиттере» Sergio Pineiro MMA. Права на ролик принадлежат British Fighting Championship.

Любопытно, что в профессиональной статистике Ибрагимова указан только один бой — 29 февраля 2018 года он нокаутировал Артура Фрейре на третьей минуте первого раунда.