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Российский боец ММА нокаутировал соперника за пять секунд. Видео

Российский боец ММА нокаутировал соперника за пять секунд. Видео
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Российский боец ММА Умахан Ибрагимов победил Бена Додстера на турнире British Fighting Championship. На победу Ибрагимов потратил всего пять секунд, что является рекордом промоушена.

Додстер нанёс россиянину лоу-кик сразу после приветственного удара перчатками. В ответ Ибрагимов ударил хай-киком, который угодил точно в голову британского спортсмена. Тот оказался в стоячем нокауте, неестественно выпрямив руки, после чего рухнул на канвас.

Посмотреть видео боя можно в «твиттере» Sergio Pineiro MMA. Права на ролик принадлежат British Fighting Championship.

Любопытно, что в профессиональной статистике Ибрагимова указан только один бой — 29 февраля 2018 года он нокаутировал Артура Фрейре на третьей минуте первого раунда.

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