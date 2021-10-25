Джефф Монсон рассказал, почему Фёдор Емельяненко — величайший тяжеловес в истории ММА

Знаменитый боец Джефф Монсон прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном. Последний император нокаутировал своего соперника в первом раунде главного боя Bellator 269.



«Смотрел бой Фёдора против Джонсона. Его победа не стала для меня удивлением. Фёдор — величайший тяжеловес всех времён. Это точно. Новое поколение людей видит, как кто-то побеждает на протяжении двух-трёх лет, и думает, что он лучший. Но, чувак, Фёдор 11 или 12 лет шёл без поражений. И он тогда дрался в PRIDE. В то время эта организация считалась лучшей в мире. Он прошелся по всем лучшим тяжеловесам, и он победил их ярко. Он убивал своих оппонентов — отправлял в нокаут, побеждал болевым приемом, доминировал. И так каждый раз. Да, он постарел и потерпел несколько поражений, но в целом можно констатировать, что он лучший тяжеловес всех времен», — цитирует Монсона «Спорт-экспресс».