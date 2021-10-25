Махачев — о возможной встрече с Фергюсоном: хотелось бы завершить историю Хабиба

Известный боец Ислам Махачев поделился мнением о своём возможном поединке с Тони Фергюсоном. Напомним, Фергюсон несколько раз должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым, но их бои неизменно срывались.



«Хотелось бы завершить историю Хабиба в бою с Фергюсоном? Конечно, хотелось бы. На данный момент я бы хотел с ним встретиться. Вот после следующего боя он был бы неинтересен, если честно. Он уже за пределами топ-5, а я хочу подраться с кем-нибудь из топ-3. Но завершить историю с ним хотелось бы, конечно.



Я так и говорил: Дос Аньос или Фергюсон. Они выбрали первого. Но он снялся. Я здесь ничего не решаю — всегда прошу топовых соперников. Если мне кого-то не дают — это не мое решение или выбор. Решают матчмейкеры UFC и Дана Уайт», — цитируют Махачева «Известия».