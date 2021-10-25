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Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото со своей командой

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото со своей командой
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Российский боец ММА, бывщий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своём «инстаграме», посвятив его своей команде бойцов, которым предстоит выступить на предстоящих турнира UAE Warriors и UFC 267.

«Сегодня провели крайнюю тренировку в Дубае. Теперь наша команда выезжает в Абу-Даби. 29 октября на турнире UAE Warriors выступят наши молодые таланты Амру Магомедов и Имамшафи Алиев.

30 октября уже на турнире UFC 267 выступят сразу трое бойцов нашей большой команды — Ислам Махачев, Зубайра Тухугов и Тагир Уланбеков», — подписал фотографию Хабиб Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов станет секундантом соотечественника Ислама Махачева во время его боя с новозеландским бойцом Дэном Хукером на турнире UFC 267.

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