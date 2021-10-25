Пётр Ян: не думаю, что поединок с Кори Сэндхагеном пройдёт все пять раундов

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о своём будущем сопернике Кори Сэндхагене.
«Сэндхаген разносторонний боец. Он всё умеет. Но в каждом аспекте я лучше него. Я удивлю его, как в борьбе, так и в ударке. Как пройдёт бой? Надеюсь, что это будет досрочная победа. Мой стиль — всегда идти за досрочной победой. В глубокие воды его могу затянуть я, а не он меня. Пять раундов это моя дистанция. Но не думаю, что поединок пройдёт все пять раундов», — сказал Пётр Ян в эфире программы MMA Hour.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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