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Пётр Ян: не думаю, что поединок с Кори Сэндхагеном пройдёт все пять раундов

Пётр Ян: не думаю, что поединок с Кори Сэндхагеном пройдёт все пять раундов
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Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о своём будущем сопернике Кори Сэндхагене.

«Сэндхаген разносторонний боец. Он всё умеет. Но в каждом аспекте я лучше него. Я удивлю его, как в борьбе, так и в ударке. Как пройдёт бой? Надеюсь, что это будет досрочная победа. Мой стиль — всегда идти за досрочной победой. В глубокие воды его могу затянуть я, а не он меня. Пять раундов это моя дистанция. Но не думаю, что поединок пройдёт все пять раундов», — сказал Пётр Ян в эфире программы MMA Hour.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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