Сэндхаген — про бой с Яном: если буду сфокусирован все 25 минут, вернусь домой с поясом
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Известный боец UFC Кори Сэндхаген поделился ожиданиями от поединка с россиянином Петром Яном. Напомним, Сэндхаген и Ян 30 октября подерутся за временный чемпионский пояс.
«Стилистически мне нравится поединок. Ян — это отличный боец, жёсткий. Я не собираюсь принижать его заслуги. Но люди нередко пытаются выдать бойцов за монстров, однако Ян — человек, а не монстр. С нетерпением жду боя, рад, что буду драться за золото с одним из лучших в мире бойцов. Ожидаю, что мне предстоят 25 минут тяжёлой работы в поединке. Не знаю, как именно пройдёт бой, но если я буду сфокусирован все 25 минут, то вернусь домой с поясом», — рассказал Сэндхаген в интервью UFC Russia.
Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.
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