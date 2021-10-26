Сэндхаген — про бой с Яном: если буду сфокусирован все 25 минут, вернусь домой с поясом

Известный боец UFC Кори Сэндхаген поделился ожиданиями от поединка с россиянином Петром Яном. Напомним, Сэндхаген и Ян 30 октября подерутся за временный чемпионский пояс.



«Стилистически мне нравится поединок. Ян — это отличный боец, жёсткий. Я не собираюсь принижать его заслуги. Но люди нередко пытаются выдать бойцов за монстров, однако Ян — человек, а не монстр. С нетерпением жду боя, рад, что буду драться за золото с одним из лучших в мире бойцов. Ожидаю, что мне предстоят 25 минут тяжёлой работы в поединке. Не знаю, как именно пройдёт бой, но если я буду сфокусирован все 25 минут, то вернусь домой с поясом», — рассказал Сэндхаген в интервью UFC Russia.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.