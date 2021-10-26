Джон Джонс потерял ещё две позиции в рейтинге p4p

Знаменитый боец Джон Джонс потерял ещё две позиции в рейтинге лучших бойцов UFC вне весовой категории. Скандально известный спортсмен переместился со второго на четвёртое место.



Топ-5 рейтинга p4p выглядит так:



1. Камару Усман

2. Александр Волкановски

3. Исраэль Адесанья

4. Джон Джонс

5. Фрэнсис Нганну.



Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года, сам боец хочет подраться с Фрэнсисом Нганну.



Джон удерживает рекорд промоушена по количеству успешных защит чемпионского пояса подряд — восемь. Всего на его счету 11 успешных защит.

Новость по теме Джон Джонс рассказал, почему в тяжёлом весе его интересует только бой с Фрэнсисом Нганну