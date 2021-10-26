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Джон Джонс потерял ещё две позиции в рейтинге p4p

Джон Джонс потерял ещё две позиции в рейтинге p4p
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Знаменитый боец Джон Джонс потерял ещё две позиции в рейтинге лучших бойцов UFC вне весовой категории. Скандально известный спортсмен переместился со второго на четвёртое место.

Топ-5 рейтинга p4p выглядит так:

1. Камару Усман
2. Александр Волкановски
3. Исраэль Адесанья
4. Джон Джонс
5. Фрэнсис Нганну.

Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года, сам боец хочет подраться с Фрэнсисом Нганну.

Джон удерживает рекорд промоушена по количеству успешных защит чемпионского пояса подряд — восемь. Всего на его счету 11 успешных защит.

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