Джон Джонс потерял ещё две позиции в рейтинге p4p
Поделиться
Знаменитый боец Джон Джонс потерял ещё две позиции в рейтинге лучших бойцов UFC вне весовой категории. Скандально известный спортсмен переместился со второго на четвёртое место.
Топ-5 рейтинга p4p выглядит так:
1. Камару Усман
2. Александр Волкановски
3. Исраэль Адесанья
4. Джон Джонс
5. Фрэнсис Нганну.
Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года, сам боец хочет подраться с Фрэнсисом Нганну.
Джон удерживает рекорд промоушена по количеству успешных защит чемпионского пояса подряд — восемь. Всего на его счету 11 успешных защит.
Комментарии
- 26 октября 2021
-
14:49
-
13:54
-
13:35
-
12:36
-
11:45
-
10:36
-
09:56
-
00:30
-
00:16
- 25 октября 2021
-
23:29
-
23:22
-
23:21
-
22:42
-
21:44
-
21:40
-
20:50
-
19:51
-
18:47
-
17:51
-
16:50
-
16:06
-
15:30
-
15:10
-
14:48
-
14:20
-
13:16
-
12:15
-
11:17
-
10:31
-
09:56
-
04:04
-
00:41
- 24 октября 2021
-
22:58
-
22:38
-
21:49
Партнерский контент