Маккарти — Кормье: Емельяненко дрался вдвое больше, чем ты! О каком середняке ты говоришь?

Бывший судья UFC Джон Маккарти раскритиковал заявление бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье. Напомним, Кормье недавно заявил, что в 2009-2011 годах Емельяненко был бы средним бойцом UFC.
«Кормье совершил большую ошибку, сказав, что Фёдор был бы середняком в UFC. Многие говорили, что Ди Си тоже будет середняком, но он им не был, и Фёдор не был бы середняком. Но Кормье прав в том, что Фёдор пришёл и победил бы Брока Леснара. Он бы его просто уничтожил, без шансов.
В 10 боях против чемпионов UFC в тяжёлом весе рекорд Фёдора 8-1-1. О каком середняке ты говоришь, приятель? Это прозвучало, будто ты туповатый фанат UFC, не знающий фактов. Ты должен отдать должное Емельяненко. Он дрался вдвое больше, чем ты! Просто посмотри на рекорд — он совершенно точно не средний», — сказал Маккарти в эфире шоу WEIGHING IN на You-Tube.
Отметим, что Кормье уже сделал новое заявление, где отметил, что считает Емельяненко великим бойцом.
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