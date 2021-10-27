Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг рассказал, когда планирует вернуться в октагон.
«Думаю, самое позднее, когда я проведу следующий бой, — январь, февраль или март. Я не хочу ничего планировать на более поздний срок. Я хотел бы попробовать провести три титульных боя за год. Я к тому, что нужно выиграть бой у Яна или Сэндхагена, а потом провести еще три поединка в следующем году. Это станет большим подвигом», — приводит слова Алджэмейна Стерлинга BJPenn.
Напомним, 30 октября у Стерлинга должен был состояться реванш с Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца. Ян на том же турнире будет сражаться с другим представителем США, Кори Сэндхагеном.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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