Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг рассказал, когда планирует вернуться в октагон.



«Думаю, самое позднее, когда я проведу следующий бой, — январь, февраль или март. Я не хочу ничего планировать на более поздний срок. Я хотел бы попробовать провести три титульных боя за год. Я к тому, что нужно выиграть бой у Яна или Сэндхагена, а потом провести еще три поединка в следующем году. Это станет большим подвигом», — приводит слова Алджэмейна Стерлинга BJPenn.



Напомним, 30 октября у Стерлинга должен был состояться реванш с Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца. Ян на том же турнире будет сражаться с другим представителем США, Кори Сэндхагеном.



Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.