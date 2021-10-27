Израильский боец Смотрицкий раскритиковал Хабиба за поддержку Палестины

Израильский боец ММА Шимон Смотрицкий, тренирующийся в команде Петра Яна, раскритиковал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Смотрицкий выразил недовольство позицией Хабиба по палестино-израильскому конфликту. Напомним, россиянин выкладывал несколько постов в «Инстаграме» с поддержкой Палестины.
«Конечно, это меня задевало. Потому что у него много фанатов, и болельщикам это заходит в голову. Они выставляют неправильную информацию. Хабиб и все эти бойцы сидят где-то в отеле в Дубае, кушают стейк, смотрят телевизор и смеются, а потом пост клацнули в телефоне, и 50 миллионов человек говорят, какой Израиль плохой, а Палестина страдает. И в это время в 200 метрах от дома моей бабушки ракеты взрывают улицы», — рассказал Смотрицкий в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
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