Хайбулаев из команды Нурмагомедова победил американца Уэйда на PFL и заработал $ 1 млн

В Голливуде (США) на арене Hard Rock Hoteland Casino состоялся поединок лёгкой весовой категории основного карда турнира PFL 10, в котором сошлись 31-летний россиянин Мовлид Хайбулаев, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, и 34-летний представитель США Крис Уэйд.



Победу единогласным решением судей одержал Хайбулаев – 50:45. Таким образом, он заработал $ 1 млн в качестве призовых.

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Хайбулаев одержал пятую победу кряду и 18-ю в карьере, он не имеет на своём счету поражений. Рекорд его оппонента – 20-7.



Ранее состоялся поединок турнира PFL 10, в котором сошлись 34-летний российский экс-боец UFC Омари Ахмедов и 26-летний представитель США Джордан Янг. Бой был завершён победой нокаутом в исполнении американца Янга в третьем раунде поединка. В другом бою представитель Таджикистана Лоик Раджабов уступил в титульном бою лёгкого веса турнира PFL бразильцу Раушу Манфио, а бразилец Антонио Карлос Джуниор выиграл в титульном поединке PFL 10 в полутяжёлом весе.