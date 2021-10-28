Бразилец Антонио Карлос Джуниор выиграл в титульном поединке PFL 10 в полутяжёлом весе

В Голливуде (США) на арене Hard Rock Hoteland Casino состоялся титульный поединок в полутяжёлом весе предварительного карда турнира PFL 10, в котором сошлись 31-летний бразилец Антонио Карлос Джуниор и 29-летний представитель Норвегии Мартин Хамлет.



Поединок завершился победой Антонио Карлоса сабмишеном в третьем раунде в результате выполнения удушающего приёма. Для бразильца эта победа стала 13-й в ММА при пяти поражениях, а его оппонент уступил в третий раз за карьеру, одержав семь побед.

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Ранее состоялся поединок турнира PFL 10, в котором сошлись 34-летний российский экс-боец UFC Омари Ахмедов и 26-летний представитель США Джордан Янг. Бой был завершён победой нокаутом в исполнении американца Янга в третьем раунде поединка. В другом бою представитель Таджикистана Лоик Раджабов уступил в титульном бою лёгкого веса турнира PFL бразильцу Раушу Манфио.