Вячеслав Дацик нокаутировал чемпиона Европы по сумо

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик одержал победу над чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили в поединке по правилам бокса в перчатках для ММА. Бой проходил в рамках турнира промоушена «Наше Дело».
Верулашвили уже во втором раунде оказался в нокдауне, а в заключительном раунде ещё дважды побывал на канвасе. После этого его угол в целях предосторожности выбросил полотенце.
Вячеслав Дацик вернулся в клетку всего через месяц после своего последнего поединка, в котором он одержал победу над британским спортсменом Рэнди Рэндайном. Тот бой завершился уже в первом раунде — команда британского спортсмена выбросила полотенце.
Ранее Дацик попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова устроить ему бой с Александром Емельяненко в Грозном.
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