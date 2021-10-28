Вячеслав Дацик нокаутировал чемпиона Европы по сумо

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик одержал победу над чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили в поединке по правилам бокса в перчатках для ММА. Бой проходил в рамках турнира промоушена «Наше Дело».

Верулашвили уже во втором раунде оказался в нокдауне, а в заключительном раунде ещё дважды побывал на канвасе. После этого его угол в целях предосторожности выбросил полотенце.

Вячеслав Дацик вернулся в клетку всего через месяц после своего последнего поединка, в котором он одержал победу над британским спортсменом Рэнди Рэндайном. Тот бой завершился уже в первом раунде — команда британского спортсмена выбросила полотенце.

Ранее Дацик попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова устроить ему бой с Александром Емельяненко в Грозном.