Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вячеслав Дацик нокаутировал чемпиона Европы по сумо

Вячеслав Дацик нокаутировал чемпиона Европы по сумо
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик одержал победу над чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили в поединке по правилам бокса в перчатках для ММА. Бой проходил в рамках турнира промоушена «Наше Дело».

Верулашвили уже во втором раунде оказался в нокдауне, а в заключительном раунде ещё дважды побывал на канвасе. После этого его угол в целях предосторожности выбросил полотенце.

Вячеслав Дацик вернулся в клетку всего через месяц после своего последнего поединка, в котором он одержал победу над британским спортсменом Рэнди Рэндайном. Тот бой завершился уже в первом раунде — команда британского спортсмена выбросила полотенце.

Ранее Дацик попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова устроить ему бой с Александром Емельяненко в Грозном.

Новость по теме
«Джиган пусть споёт». Дацик попросил Кадырова устроить ему бой с А. Емельяненко в Грозном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021