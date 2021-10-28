Блахович: Фёдор Емельяненко — настоящая легенда

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Ян Блахович поделился впечатлениями от победы Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном. 45-летний россиянин нокаутировал своего 36-летнего соперника в первом раунде главного боя Bellator 269.
«Я видел этот нокаут. 45 лет, но Фёдор в форме. Мастерство ещё при нём. Емельяненко – настоящая легенда. Я смотрел его бои, ещё когда был ребёнком. Но у него до сих пор есть сила. Мне кажется, что Фёдор останется Фёдором и в 60 лет.
Комментарии Кормье о том, что Фёдор был бы средним бойцом в UFC? Можно говорить всё, что угодно. Никто не знает, что могло бы случиться. Конечно, в своё время Фёдор был лучшим, в этом нет сомнений. Но что касается его шансов в UFC, это то, о чём мы никогда не узнаем. Это прошлое, мы не можем вернуть время, нужно смотреть в будущее», — сказал Ян Блахович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
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