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А. Емельяненко — о бое с Дациком: жирный кусок сала, еле дышит — отправлю его спать

А. Емельяненко — о бое с Дациком: жирный кусок сала, еле дышит — отправлю его спать
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Известный боец ММА Александр Емельяненко подтвердил, что хочет провести бой с Вячеславом Дациком. Напомним, скандальные спортсмены регулярно обмениваются оскорблениями через прессу.

«Жирный, толстый кусок сала. Еле дышит. Я не знаю, куда он на меня прыгает? Передайте этой рыжей обезьяне, собаке с муромских лесов… Пусть готовится. Этот бой состоится. Этот бой будет.

Я его побью, отправлю спать. Только не знаю, когда этот бой будет. Мне предстоит очень много боёв в последнее время. Иногда мне придётся выступать по два раза в месяц.

Форму я набрал отличную. Сейчас буду бить народ и радовать вас своими победами. С организаторами буду говорить, чтобы провели один бой с Дациком по правилам бокса, а другой — по правилам ММА. Чтобы закрыть все вопросы окончательно», — сказал Емельяненко в эфире своего «инстаграма».

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