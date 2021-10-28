А. Емельяненко — о бое с Дациком: жирный кусок сала, еле дышит — отправлю его спать

Известный боец ММА Александр Емельяненко подтвердил, что хочет провести бой с Вячеславом Дациком. Напомним, скандальные спортсмены регулярно обмениваются оскорблениями через прессу.



«Жирный, толстый кусок сала. Еле дышит. Я не знаю, куда он на меня прыгает? Передайте этой рыжей обезьяне, собаке с муромских лесов… Пусть готовится. Этот бой состоится. Этот бой будет.



Я его побью, отправлю спать. Только не знаю, когда этот бой будет. Мне предстоит очень много боёв в последнее время. Иногда мне придётся выступать по два раза в месяц.



Форму я набрал отличную. Сейчас буду бить народ и радовать вас своими победами. С организаторами буду говорить, чтобы провели один бой с Дациком по правилам бокса, а другой — по правилам ММА. Чтобы закрыть все вопросы окончательно», — сказал Емельяненко в эфире своего «инстаграма».