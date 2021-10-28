Александр Емельяненко разобрал победу своего брата Фёдора над Тимоти Джонсоном

Известный боец ММА Александр Емельяненко разобрал победу своего брата Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном. Напомним, Последний Император нокаутировал американца в первом раунде главного боя Bellator 269.



«Отлично всё сделал. Нельзя перед Фёдором останавливаться. Он очень хорошо контратакует, очень хорошо взрывается и проводит свою атаку. Он хоть и тяжеловес, но взрывной тяжеловес. Обладает хорошим, качественным нокаутирующим ударом как с левой, так и с правой руки. Он не старается бороться, не умеет проходить ноги, однако хорошо чувствует борьбу, делает корпусные броски, зацепы, через бедро, вперёд бросает. И поставил себе ударную технику — неплохо работает руками», — рассказал Емельяненко в эфире своего «инстаграма».