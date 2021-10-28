Александр Емельяненко разобрал победу своего брата Фёдора над Тимоти Джонсоном
Поделиться
Известный боец ММА Александр Емельяненко разобрал победу своего брата Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном. Напомним, Последний Император нокаутировал американца в первом раунде главного боя Bellator 269.
«Отлично всё сделал. Нельзя перед Фёдором останавливаться. Он очень хорошо контратакует, очень хорошо взрывается и проводит свою атаку. Он хоть и тяжеловес, но взрывной тяжеловес. Обладает хорошим, качественным нокаутирующим ударом как с левой, так и с правой руки. Он не старается бороться, не умеет проходить ноги, однако хорошо чувствует борьбу, делает корпусные броски, зацепы, через бедро, вперёд бросает. И поставил себе ударную технику — неплохо работает руками», — рассказал Емельяненко в эфире своего «инстаграма».
Комментарии
- 28 октября 2021
-
22:52
-
22:14
-
21:47
-
20:53
-
20:40
-
20:08
-
19:35
-
18:52
-
18:37
-
17:38
-
16:51
-
15:43
-
14:44
-
13:21
-
13:02
-
12:46
-
10:57
-
10:44
-
09:50
-
07:06
-
06:44
-
06:21
-
05:25
-
04:12
-
04:06
-
03:14
-
02:38
-
02:10
-
01:56
-
01:42
-
00:33
- 27 октября 2021
-
23:16
-
22:12
-
21:23
-
20:30
Партнерский контент