Вартанян: Ян, Махачев и Волков выиграют свои бои. В Яне я уверен — завершит досрочно

Российский боец MMA Эдуард Вартанян дал прогноз на бои предстоящего турнира UFC 167.

«Ян, Махачев, Волков — все одержат победы. Махачев и Ян досрочно закончат свои бои. В Яне я уверен — у него будет пять раундов на то, чтобы всё завершить. Саша Волков будет постепенно наращивать давление. Думаю, он выиграет решением судей. Такого карда, как сегодня вечером, никогда не было. Жду ярких выступлений», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Джинлианг

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир.



Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватки с участием российских спортсменов, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.



«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.