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Российского судью отстранили от работы на UFC 267

Российского судью отстранили от работы на UFC 267
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Российского судью Вячеслава Киселёва отстранили от дальнейшей работы на турнире UFC 267 после поединка бразильца Элизеу Залески и француза Бенуа Сент-Дени, сообщает редактор MMAFighting Дэймон Мартин в своём «твиттере». Поединок продлился все три раунда и завершился победой Залески единогласным решением судей.

В ходе боя Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой. Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье во время боя высказывался в пользу остановки поединка.

Следующий бой, в котором встречались два россиянина — Альберт Дураев и Роман Копылов — обслуживал уже другой рефери.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

UFC 267. Российского судью отстранили прямо по ходу турнира. За особую жестокость! LIVE UFC 267. Российского судью отстранили прямо по ходу турнира. За особую жестокость! LIVE
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