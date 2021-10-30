Российского судью отстранили от работы на UFC 267

Российского судью Вячеслава Киселёва отстранили от дальнейшей работы на турнире UFC 267 после поединка бразильца Элизеу Залески и француза Бенуа Сент-Дени, сообщает редактор MMAFighting Дэймон Мартин в своём «твиттере». Поединок продлился все три раунда и завершился победой Залески единогласным решением судей.



В ходе боя Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой. Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье во время боя высказывался в пользу остановки поединка.



Следующий бой, в котором встречались два россиянина — Альберт Дураев и Роман Копылов — обслуживал уже другой рефери.

UFC 267.



Основной кард



Ян Блахович — Гловер Тейшейра

Пётр Ян — Кори Сэндхаген

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир



Предварительный кард



Аманда Рибас — Вирна Яндироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей

Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде

Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.