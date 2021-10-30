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Даниэль Кормье жёстко раскритиковал российского судью за работу на UFC 267

Даниэль Кормье жёстко раскритиковал российского судью за работу на UFC 267
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье подверг жёсткой критике российского рефери Вячеслава Киселёва за его работу на турнире UFC 267. Киселёв подвергся критике после поединка бразильца Элизеу Залески и француза Бенуа Сент-Дени.

В ходе боя Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, однако судья решил не останавливать бой. Кормье ещё во время боя высказывался в пользу остановки поединка. После завершения поединка Кормье высказался в «Твиттере».

«Честно говоря, это худшая работа рефери, которую я видел в своей жизни. Тяжёлая работа, но это невозможно. Заставляет уважать таких судей, как Джейсон Херцог, Херб Дин и Джон Маккарти. Мне было ненавистно смотреть на этот бой. Надеюсь, что Бенуа прямо сейчас отправился в больницу», — написал в своём «твиттере» Даниэль Кормье.

UFC 267.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра
Пётр Ян — Кори Сэндхаген
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Ли Джинлианг — Хамзат Чимаев
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Яндироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов — победа Дураева единогласным решением судей
Элизеу Залески дос Сантос — Бенуа Сент-Дени — победа Залески дос Сантоса единогласным решением судей
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов — победа Олексейчука техническим нокаутом в первом раунде
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи — победа Мёрфи нокаутом во втором раунде
Яоцзун Ху — Андре Петроски — победа Петроски приёмом в третьем раунде
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто — победа Уланбекова единогласным решением судей.

UFC 267. Российского судью отстранили прямо по ходу турнира. За особую жестокость! LIVE UFC 267. Российского судью отстранили прямо по ходу турнира. За особую жестокость! LIVE
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