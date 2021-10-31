Результаты турнира ММА Серия-43: Moscow Calling

Вчера, в субботу, 30 октября, в Москве (Россия) состоялся очередной турнир ММА Серии. Турнир получил название Moscow Calling. Он включил в себя 13 боёв.

Олег Алексеев (Россия) победил Олега Ершова (Россия) КО в 1-м раунде (1:18).

(Россия) победил (Россия) КО в 1-м раунде (1:18). Муххамад Холиков (Узбекистан) победил Казбека Апаева (Россия) болевым приёмом во 2-м раунде (4:58).

(Узбекистан) победил (Россия) болевым приёмом во 2-м раунде (4:58). Отари Ковзиридзе (Грузия) победил Муххамадхона Очилова (Узбекистан) раздельным решением судей.

(Грузия) победил (Узбекистан) раздельным решением судей. Дмитрий Маранин (Россия) победил Кемрана Рамалданова (Россия) единогласным решением судей.

(Россия) победил (Россия) единогласным решением судей. Вадим Недоступ (Россия) победил Омаджона Отажонова (Узбекистан) удушающим приёмом в 1-м раунде (3:59).

(Россия) победил (Узбекистан) удушающим приёмом в 1-м раунде (3:59). Илья Варварский (Россия) — Вячеслав Гераскин (Россия). Варварский победил единогласным решением судей.

(Россия) — (Россия). Варварский победил единогласным решением судей. Бекзат Алмахан (Казахстан) победил Фуада Мусаева (Азербайджан) ТКО в 1-м раунде (4:23).

(Казахстан) победил (Азербайджан) ТКО в 1-м раунде (4:23). Диана Воробьёва (Россия) победила Мираиду Ташполотову (Кыргызстан) ТКО в 1-м раунде (2:02).

(Россия) победила (Кыргызстан) ТКО в 1-м раунде (2:02). Иван Паршиков (Россия) победил Нурсултана Турдуева (Кыргызстан) болевым приёмом в 1-м раунде (1:30).

(Россия) победил (Кыргызстан) болевым приёмом в 1-м раунде (1:30). Шамиль Абдулхаликов (Россия) победил Илькина Шекерелиева (Азербайджан) удушающим приёмом в 1-м раунде (2:44).

(Россия) победил (Азербайджан) удушающим приёмом в 1-м раунде (2:44). Ричард Тотров (Россия) победил Хамзата Чапанова (Россия) единогласным решением судей.

(Россия) победил (Россия) единогласным решением судей. Сергей Бобрышев (Россия) победил Бауыржана Куанышбаева (Казахстан) единогласным решением судей.

(Россия) победил (Казахстан) единогласным решением судей. Олег Попов (Россия) победил Алехандро Солорзано (Мексика) во 2-м раунде (отказ угла).