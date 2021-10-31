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Результаты турнира ММА Серия-43: Moscow Calling

Результаты турнира ММА Серия-43: Moscow Calling
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Вчера, в субботу, 30 октября, в Москве (Россия) состоялся очередной турнир ММА Серии. Турнир получил название Moscow Calling. Он включил в себя 13 боёв.

  • Олег Алексеев (Россия) победил Олега Ершова (Россия) КО в 1-м раунде (1:18).
  • Муххамад Холиков (Узбекистан) победил Казбека Апаева (Россия) болевым приёмом во 2-м раунде (4:58).
  • Отари Ковзиридзе (Грузия) победил Муххамадхона Очилова (Узбекистан) раздельным решением судей.
  • Дмитрий Маранин (Россия) победил Кемрана Рамалданова (Россия) единогласным решением судей.
  • Вадим Недоступ (Россия) победил Омаджона Отажонова (Узбекистан) удушающим приёмом в 1-м раунде (3:59).
  • Илья Варварский (Россия) — Вячеслав Гераскин (Россия). Варварский победил единогласным решением судей.
  • Бекзат Алмахан (Казахстан) победил Фуада Мусаева (Азербайджан) ТКО в 1-м раунде (4:23).
  • Диана Воробьёва (Россия) победила Мираиду Ташполотову (Кыргызстан) ТКО в 1-м раунде (2:02).
  • Иван Паршиков (Россия) победил Нурсултана Турдуева (Кыргызстан) болевым приёмом в 1-м раунде (1:30).
  • Шамиль Абдулхаликов (Россия) победил Илькина Шекерелиева (Азербайджан) удушающим приёмом в 1-м раунде (2:44).
  • Ричард Тотров (Россия) победил Хамзата Чапанова (Россия) единогласным решением судей.
  • Сергей Бобрышев (Россия) победил Бауыржана Куанышбаева (Казахстан) единогласным решением судей.
  • Олег Попов (Россия) победил Алехандро Солорзано (Мексика) во 2-м раунде (отказ угла).
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