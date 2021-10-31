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«Очень плохо, просто ужасно». Уайт — о работе российского рефери на UFC 267

«Очень плохо, просто ужасно». Уайт — о работе российского рефери на UFC 267
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52-летний президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал работу российского рефери Вячеслава Киселёва, чьё судейство в бою между бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом и французом Бенуа Сент-Дени вызвало бурю негодования в социальных сетях и привело к его отстранению от работы.

«Да, мы сняли его с работы посреди турнира. Это было очень плохо, просто ужасно», — передаёт слова Уайта с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, работу Киселёва раскритиковал и экс-боец UFC Даниэль Кормье: «Честно говоря, это худшая работа рефери, которую я видел в своей жизни. Тяжёлая работа, но это невозможно. Заставляет уважать таких судей, как Джейсон Херцог, Херб Дин и Джон Маккарти. Мне было ненавистно смотреть на этот бой. Надеюсь, что Бенуа прямо сейчас отправился в больницу».

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