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Сэндхаген — после боя с Яном: корабль продолжает плыть. Однажды я стану чемпионом

Сэндхаген — после боя с Яном: корабль продолжает плыть. Однажды я стану чемпионом
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Американский боец после поражения от россиянина Петра Яна на UFC 267 в поединке за временный пояс в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал пост, где заявил, что станет чемпионом.

«Жёсткий спорт. Адский бой, Ян. Корабль продолжает плыть. Однажды я стану чемпионом», – написал Сэндхаген в соцсети.

Поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.

После боя президент промоушена UFC Дана Уайт назвал россиянина «чемпионом» и «диким», заявив, что Ян снова будет драться с Алджэмейном Стерлингом.

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