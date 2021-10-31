Сэндхаген — после боя с Яном: корабль продолжает плыть. Однажды я стану чемпионом
Поделиться
Американский боец после поражения от россиянина Петра Яна на UFC 267 в поединке за временный пояс в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал пост, где заявил, что станет чемпионом.
«Жёсткий спорт. Адский бой, Ян. Корабль продолжает плыть. Однажды я стану чемпионом», – написал Сэндхаген в соцсети.
Поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.
После боя президент промоушена UFC Дана Уайт назвал россиянина «чемпионом» и «диким», заявив, что Ян снова будет драться с Алджэмейном Стерлингом.
Комментарии
- 31 октября 2021
-
08:16
-
07:31
-
06:53
-
04:21
-
04:02
-
03:54
-
03:37
-
03:32
-
03:12
-
02:26
-
02:17
-
02:07
-
02:02
-
01:58
-
01:54
-
01:48
-
01:41
-
01:38
-
01:34
-
01:24
-
01:16
-
01:00
-
00:57
-
00:54
-
00:49
-
00:28
-
00:16
-
00:07
-
00:02
-
00:02
-
00:00
- 30 октября 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:53
-
23:51
Партнерский контент