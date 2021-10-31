«Просто невероятно, что за спорт!». Конор Макгрегор — о чемпионстве Гловера Тейшейры

Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на главный поединок UFC 267, где дрались Ян Блахович и Гловер Тейшейра. 42-летний Тейшейра одержал победу над 38-летним Блаховичем, впервые в карьере став чемпионом UFC в полутяжёлом весе.



«Просто невероятно, что за спорт!», — написал Конор в своём «твиттере», комментируя новость о чемпионстве Тейшейры.



Бой завершился уже во втором раунде — Тейшейре удалось провести удушающий приём, который вынудил Блаховича сдаться. Для Блаховича это поражение стало девятым в 37 поединках в ММА. Тейшейра одержал 33-ю победу в 40 поединках.



Любопытно, что Тейшейра стал самым возрастным бойцом в истории UFC, завоевавшим свой первый чемпионский пояс. Также бразилец — самый «старый» чемпион промоушена среди ныне действующих.