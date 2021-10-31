«20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе

28 октября ему исполнилось 42 года, а 30-го он в первый раз выиграл чемпионский пояс.

В ночь с 30 на 31 октября закончился самый долгожданный турнир года UFC 267. Возглавлял его титульный бой в полутяжёлом весе между чемпионом Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой. Ян завоевал пояс в бою с Домиником Рейесом, нокаутировав того во втором раунде. Затем он защитил его в бою с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Что касается 42-летнего Тейшейры, то бразилец выдал победную серию из пяти боёв, вырывая бои самым невероятным образом. Оппозиция была непростой: Никита Крылов, Карл Роберсон, Ион Куцелаба, Энтони Смит и Тиаго Сантос. Он неоднократно попадал в опасные ситуации, близкие к проигрышу, оказываясь в нокдауне. Но каким-то неведомым образом Тейшейра выживал и переламывал ход боёв. В трёх из пяти последних схваток бразилец душил оппонентов, в двух других была победа раздельным решением судей и нокаутом.

Итак, мы ожидали классическое противостояние мощного нокаутёра и опасного грэпплера. Бой начался с классической разведки, в которой никто не стремился реализовать преимущество. Поэтому Тейшейра не стал медлить и совершил тейкдаун в конце первой минуты. Оставшиеся четыре минуты раунда прошли в партере, однако поляк смог закрыть гард, тем самым предотвратив избиение. Гловер не смог забить Блаховича из граунд-энд-паунда, ограничившись мнимым контролем, который позволил ему взять первую пятиминутку.

Второй раунд начался с работы джебами от чемпиона. Блахович пытался работать с дальней дистанции, чтобы не повторилась ситуация из первого раунда. Тейшейра пытался разорвать дистанцию через серию ударов и проходы в ноги, но Ян грамотно оборонялся, сохраняя расстояние. В стойке преимущество было на стороне поляка. Однако Гловер также оказался очень хорош в рубке, что он доказал своим левым хуком, которым он потряс Блаховича. Ян поплыл, но устоял на ногах.

Поляк сразу же ответил мощной серией — Тейшейра был также потрясён, но тоже устоял. Затем бразилец всё-таки смог сделать тейкдаун с четвёртого раза. При попытке Блаховича выйти из удержания Гловер смог захватить спину, откуда он провёл удушающий прием, обхватив шею чемпиона, уже экс-чемпиона. А всё потому, что Ян практически сразу же похлопал в знак сдачи. Таким образом, Гловер Тейшейра стал чемпионом UFC в возрасте 42 лет. Это второй по возрасту показатель в истории организации и первый среди тех, кто впервые завоевал пояс в таком серьёзном возрасте. Поздравляем сенсационного новоиспёченного чемпиона. История снова переписана.