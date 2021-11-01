Оздемир: уважение Магомеду Анкалаеву за абсолютно заслуженную победу

Швейцарский боец UFC Волкан Оздемир прокомментировал поражение от россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 267.



«Я никогда не отказываюсь ни от каких испытаний. Уважение Магомеду Анкалаеву за абсолютно заслуженную победу. Буду учиться и двигаться дальше», — написал Оздемир в своём «инстаграме».



Напомним, 30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялся турнир UFC 267.



В рамках основного карда россиянин Магомед Анкалаев встречался со швейцарским бойцом Волканом Оздемиром. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Анкалаеву.



Для него эта победа стала 25-й в смешанных единоборствах при единственном поражении. Волкан Оздемир потерпел шестое поражение в 23 поединках в профессиональной карьере.