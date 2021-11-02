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Стерлинг: ненавижу Петра Яна. Это грязный боец, хотя и сильный соперник

Стерлинг: ненавижу Петра Яна. Это грязный боец, хотя и сильный соперник
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг выразил уверенность, что победит российского бойца Петра Яна в реванше.

«Я по-прежнему ненавижу Петра Яна. Всё ещё считаю его сильным соперником, но это грязный боец. С нетерпением жду нашей встречи в октагоне. Думаю, у нас получится конкурентный бой, но у меня нет сомнений, что я его уничтожу.

В этот раз я не допущу тех ошибок, которые были в первом бою. Точно знаю, что мне надо делать в реванше. У меня уже есть план», — цитирует Стерлинга Middle Easy.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.

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