«Уничтожь этого парня». Хабиб обратился к Камару Усману в преддверии боя с Ковингтоном

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории, россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к чемпиону организации в полусреднем весе Камару Усману в преддверии второго поединка с Колби Ковингтоном. Бойцы сразятся на турнире UFC 268, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 7 ноября мск.
«Очень рад видеть тебя, брат. Пожалуйста, уничтожь этого парня и защити пояс. Моя энергия с тобой, брат. Честно говоря, я хочу, чтобы ты разбил его так же жёстко, как в первом бою. Вперёд, Камару! Лучший боец вне зависимости от весовой категории. Нигерийский Кошмар, Африканская Сила. Вперёд, брат! Я с тобой!», — сказал Хабиб Нрумагомедов в обращении, опубликованном в официальном влоге на YouTube-канале UFC.
Усман и Ковингтон уже провели один поединок. Тогда Камару одержал досрочную победу, сломав сопернику челюсть. Ранее менеджер Абдель-Азиз выразил надежду, что в повторном поединке Усман нанесёт сопернику ещё более серьёзные травмы.
Последний бой Камару провёл с американцем Хорхе Масвидалем. Победу во втором раунде праздновал Усман. Ковингтон в сентябре 2020 года встречался с Тайроном Вудли (США) и победил его техническим нокаутом.
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