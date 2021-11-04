Гэтжи: не слушал, что говорил мне Хабиб в октагоне. Пытался его нокаутировать

Известный боец UFC Джастин Гэтжи рассказал, что не помнит, говорил ли ему что-то Хабиб Нурмагомедов во время их поединка в 2020 году. Напомним, ранее россиянин рассказал, что говорил с американцем и влиял тем самым на его моральный настрой.



«Помню ли я, что мне говорил Хабиб в октагоне? Я всё время пытался его нокаутировать. Если он что-то и говорил, то я его не слушал. Никто не контролирует такие вещи в октагоне. Был занят тем, что пытался нокаутировать этого парня», — рассказал Гэтжи в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.



Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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