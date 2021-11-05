Марк Петровский завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу в Сербии

Российский боксёр Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 92 кг. В финальном поединке турнира Петровский одержал победу над представителем Армении Давитом Чалояном. Поединок завершился победой россиянина раздельным решением судей.



Помимо Петровского, в финалы в своих весовых категориях вышли ещё два российских спортсмена — Джамбулат Бижамов в весовой категории до 75 кг, а в весовой категории до 71 кг состоится финальный поединок между россиянином Вадим Мусаев и украинцем Юрием Захарьевым.



Бижамов в финальном поединке уступил кубинскому спортсмену Эрнандесу Йоэнлису и стал обаладателем серебряной награды.



Отметим, что в полуфинале Марк Петровский одержал победу над Полом Найджелом из Тринидада и Тобаго.



Чемпионат мира по боксу 2021 года проходит в Белграде с 25 октября по 6 ноября.